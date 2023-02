Tablet SEBBE ad UN PREZZO WOW su Amazon!

Ti piace lavorare o studiare in un modo comodo ed unico? Adesso potrai farlo grazie all’ultimo modello del Tablet della SEBBE. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare questo prodotto ad un prezzo interessante ed anche con un coupon sconto da 11 euro. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare questa ghiotta opportunità.

La qualità è assicurata, basti pensare che il prodotto in questione adotta l’ultimo sistema Android 11. Inoltre, altro fattore da tener in considerazione nel momento dell’acquisto, offre il processore a otto core più stabile con una frequenza massima fino a 1.8 GHz. Grazie a quest’ultima caratteristica avrai un’esperienza operativa più rapida ed interessante.

Il Tablet della SEBBE ha 4 GB di memoria in esecuzione e 64 GB di memoria ad alta velocità. Inoltre, è stato progettato in modo tale da poter supportare una scheda TF da 128 GB. Da sottolineare il fatto che la memoria interna del prodotto della nota marca può essere espansa fino a 192 GB. Approfittane subito di questo strumento, sono certo che non te ne pentirai della tua scelta.

Importante da dire il fatto che l’accessorio di cui stiamo parlando ha un ampio schermo da 10.1 pollici con un sistema touchscreen IPS HD ed una risoluzione da 1280 x 800 pixel. Potrai scattare, anche, delle fotografie molto nitide e chiare grazie alla doppia fotocamera da 5 MP ed 8 MP.

La batteria difficilmente ti si scaricherà, non appunto è importante da sottolineare il fatto che il Tablet della SEBBE adotta una grossa batteria da 6000 mAh. Grazie a quest’ultima il tuo accessorio difficilmente ti si scaricherà. Il prodotto ha la funzione, anche, da PC e grazie a quest’ultima caratteristica potrai collegare un mouse e una tastiera contemporaneamente.

Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un prodotto molto interessante che potrebbe essere molto utile e comodo. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello del Tablet della SEBBE, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

