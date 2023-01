Meno di 130€ per Tablet con Tastiera? ECCOLO QUI, pronto per te

Desideri un tablet con tastiera incorporabile e penna inclusa… ma non puoi spendere più di 130€? Scopri il tablet FACETEL con Android 11, 5G, WiFi e tante funzioni perfette per te.

Comodissimi, veloci da usare, portatili e sempre utili: i tablet sono davvero un accessorio fondamentale sia per studenti che per lavoratori, ma anche per bambini e ragazzi che cercano un giusto intrattenimento senza appesantire troppo gli occhi a causa di piccoli schermi. Oggi Amazon ti propone una piccola bomba: un tablet da 10″ con sistema operativo Android 11, 5G, WiFi, Octa-Core 1.6 GHz, fotocamera e non solo. Compreso nel prezzo riceverai anche la tastiera da poter installare sul tablet per scrivere più velocemente, e anche una penna touch screen apposita.

La presenza del processore Octa-Core offre prestazioni eccellenti, aumentando efficacemente la velocità operativa e soddisfacendo tutte le esigenze del lavoro quotidiano, dello studio e anche dell’intrattenimento. Il sistema operativo Android 11 è potente e si adatta al modo in cui utilizzi il tablet, comprendendo le tue preferenze.

Caratteristiche principali di FACETEL Tablet Android 11

Processore: Android 11, Octa-Core

Connettività: 5G WiFi, Bluetooth, Hotspot

Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, supporta l’espansione della memoria da 128 GB

Schermo: 10 pollici IPS ad alta definizione, 1280 * 800, inibisce efficacemente la luce blu e protegge gli occhi

Batteria: Batteria al litio da 8000 mAh, riproduzione video 6-8 ore, standby 24-78 ore

Doppia fotocamera: Fotocamera anteriore da 5 MP + Fotocamera posteriore da 8 MP

Applicazioni social: Facebook, WhatsApp, Instagram, Skype, Pinterest, Reddit, Tumblr, Telegram, Twitter …

Applicazioni video: Youtube, Netflix, Disney+, Youtube Kids, Prime Video, TikTok, Vimeo, Hulu, Vine…

Applicazioni browser Web: Firefox, Chrome, Opera, Edge, Brave, Wikipedia, Coursera, Google, Yahoo …

Applicazioni Office: Word, Excel, WPS, Office, Google Map, ZOOM, Meet …

Applicazioni di gioco: Minecraft, Clash of Clans, Puzzle and Seek, Subway Surfers …

Cosa aspetti? Batteria super potente per 8 ore di video, 28 ore di musica e 8 ore di intrattenimento generale: acquista subito il tablet e pagalo solo 122.66€ grazie allo sconto del 19% e al coupon per avere altre 7€ in meno sul prezzo totale.

