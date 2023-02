Supporto Telefono per Bicicletta stabile in PROMOZIONE

Anche in bici e in moto può essere utile avere lo smartphone sempre ben visibile, magari per vedere con chiarezza le indicazioni stradali verso una determinata meta.

È necessario, però, procurarsi un supporto stabile, che non sia a rischio caduta durante la marcia, neanche sui terreni più accidentati.

Puoi trovare un ottimo Supporto Telefono per Bicicletta in sconto del 20% su Amazon.

Finalmente un supporto stabile per il tuo smartphone

Una peculiarità di questo supporto è la possibilità di utilizzarlo con una sola mano, dato che riuscirai a montare lo smartphone e ritirare la mano, facendolo bloccare in maniera automatica.

La grande stabilità che offre è garantita dal suo design unico, che farà aderire perfettamente il telefono anche durante la marcia su strade irregolari, scongiurando il rischio di caduta.

Si tratta di un Supporto Telefono per Bicicletta adatto ai manubri con diametro compreso tra 15 e 30 mm, risultando compatibile con i seguenti modelli di smartphone:

iPhone 14/14 Plus/14 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Pro Max/Mini;

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS/XR/X;

iPhone 8

iPhone 7/7s

iPhone 6.

…ma anche con i Samsung Galaxy dall’S6 all’S20.

Montare il Supporto Telefono per Bicicletta è davvero semplice, dato che non è necessario alcun attrezzo.

In base al diametro del manubrio, è possibile applicare quattro cuscinetti in silicone, in dotazione col prodotto.

Per mantenere ancora più saldo lo smartphone, puoi attivare il blocco di sicurezza: basta girare il pulsante sul retro, così da avere maggiore tranquillità sulle superfici irregolari.

Il Supporto Telefono per Bicicletta può essere utilizzato anche su motocicli e motociclette, avendo sempre un’ottima stabilità e un rischio praticamente nullo di caduta.

Sceglilo oggi per approfittare dello sconto del 20% di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.