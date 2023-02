Supporto Tablet per Auto: GENIALATA a prezzo super

Se tendi a viaggiare di frequente, portando con te i tuoi bimbi, ecco a te un prodotto che potrebbe sicuramente interessarti: il Supporto Tablet per Auto in sconto su Amazon!

I cartoni animati per i tuoi bimbi in auto con il Supporto Tablet per Auto

Il prodotto in questione è caratterizzato da un’elevata qualità, in quanto è 100% Made in Italy e realizzato in alluminio e ABS di colore rosso e nero, quindi due materiali particolarmente resistenti che manterranno sempre ben saldo il tuo tablet.

Gli inserti in gomma, invece, faranno sì che il tablet sia completamente protetto da potenziali danni, evitando anche urti e vibrazioni.

Questo è un prodotto appositamente concepito per far divertire i tuoi piccoli, o comunque i passeggeri dei sedili posteriori.

Si tratta di un Supporto Tablet per Auto universale, dato che potrai utilizzarlo su smartphone e tablet con dimensioni comprese tra i 4,5″ e i 10,5″.

Ciò significa che è compatibile con dispositivi come iPad Air, iPad Pro, Kindle e molti altri.

Grazie al sistema a molla di cui è dotato, riuscirai a montarlo in pochissimo tempo, assicurandoti un’ottima stabilità.

Tramite la molla, potrai regolare i tubolari in alluminio sui montanti del poggiatesta.

È possibile ruotarlo di 360° e inclinarlo a piacimento, grazie alla presenza dello snodo a sfera.

Ciò significa che potrai utilizzarlo sia in verticale, che in orizzontale, così da rendere il più comoda possibile la visione da parte del passeggero.

Il Supporto Tablet per Auto è un interessante prodotto, che ti permetterà di offrire dell’intrattenimento ai tuoi piccoli o, in generale, ai passeggeri posteriori.

Solo per un periodo limitato, puoi trovarlo scontato su Amazon.

