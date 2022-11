Supporto tablet per auto ad un BASSISSIMO PREZZO su Amazon

Un supporto tablet per auto che si aggancia comodamente alla testiera del sedile anteriore è davvero comodo quando si affrontano lunghi viaggi o anche per distrarre i più piccoli. Pratico e molto comodo ora può essere tuo ad un bassissimo prezzo. Puoi acquistare su Amazon questo supporto con uno sconto del 20% grazie al quale ti costerà solo 13,59 euro.

Un accessorio molto utile e pratico per la tua auto che non userai solo per i tablet ma anche gli smartphone di tutte le tipologie e non solo.

Supporto tablet per auto, ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto

Il supporto tablet per auto proposto è compatibile con tutti i dispositivi da 4 a 11 pollici. Lo puoi usare con: Samsung Galaxy Tab, Switch, Kindle, iPad Pro, iPad Air e Air 2, iPad Mini 4/ 3/ 2, iPad 2018/ 2017, Huawei MediaPad e altri tablet Android e Smartphone come Phone, Samsung, Huawei, Oneplus.

Questo supporto e sicuro e duraturo nel tempo grazie al fatto che tutte parti di contatto con il dispositivo e il poggiatesta del sedile sono rivestite in silicone antiscivolo e antigraffio. Il supporto tablet per auto è fatto di alluminio e ABS di alta qualità. Il fissaggio al poggiatesta risulta molto stabile anche durante la marcia. Inoltre è facilissimo da montare, basterà regolare l’asta orizzontale estensibile e poi attaccarlo sul poggiatesta. E poi grazie alla presenza di un connettore sferico scivolo può ruotare a 360 gradi in modo da ottenere la migliore visione possibile.

Guardare comodamente i film e le serie TV non è mai stato così semplice con il supporto tablet per auto che puoi acquistare ora su Amazon ad un ottimo prezzo scontato.

