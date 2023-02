Supporto Auto MODERNISSIMO: prezzo BOMBA

Al volante della tua auto, tra strade impervie e sconosciute potendo consultare il tuo smartphone? Ok, un utilizzo eccessivo e prolungato potrebbe scaricare il tuo device, ma se ti dicessi che allo stesso tempo il tuo smartphone si ricarica? Non è uno scherzo né una mezza verità, è la magnifica realtà e utilità di cui potresti beneficiare se acquisti subito su Amazon il Supporto Auto Magnetico BoostCharge compatibile con MagSafe, per fornire energia al tuo dispositivo Apple mentre guidi.

Puoi acquistare subito, solo su Amazon, questo fantastico accessorio per la tua auto al SUPER prezzo di 32,54 euro, una mega occasione solo temporanea per un oggetto di queste capacità e utilità.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire sicurezza e rapidità.

Ecco tutte le ottime caratteristiche di questo accessorio Auto Belkin

Questo prodotto, ti permette di guidare in totale tranquillità grazie al supporto del tuo smartphone riuscendo contemporaneamente a ricaricare il tuo dispositivo, evitando spiacevoli situazioni e alleggerendoti le giornate.

Utilizza la ricarica wireless rapida da 10 W durante la guida. La confezione include un cavo USB-C e un alimentatore da auto USB-C PD 3.0 da 20 W. Il supporto è girevole per visualizzare l’iPhone in qualsiasi orientamento e quando vuoi tu.

Belkin è un brand leader del mercato degli accessori e crea soluzioni tecnologiche di ottima qualità.

Desideri essere sempre supportato dal tuo device senza rischiare che si esaurisca tutta la batteria? Allora acquista subito il Supporto Auto Magnetico BoostCharge compatibile con MagSafe della Belkin, solo per adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.