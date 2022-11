Support Cellulare Auto: SUPER COUPON SCONTO

Il tuo viaggio, le tue uscite, dovrebbero essere sempre sicure e confortevoli. Le notifiche, le chiamate, il segnale GPS con le mappe, si sono tutti input che ci assalgono fino a rischiare la nostra incolumità alla guida della nostra auto. Il Supporto cellulare Auto della Eono è un valido alleato alla guida e se lo acquisti adesso potrai anche usufruire di un SUPER COUPON del 20%.

Il braccio in alluminio, in alta qualità, di questo supporto telefono auto si può estendere fino a 20 cm, permettendoti di vedere e utilizzare il tuo smartphone senza dover staccare le mani del volante in totale sicurezza.

Il Supporto cellulare auto per una guida sicura e tranquilla

La ventosa da applicare al parabrezza si adatta ad un ulteriore stabilizzatore da attaccare al cruscotto della tua auto per poter beneficiare di una stabilità unica, anche quando stai attraversando strade sconnesse e poco agevoli. Questo prodotto è compatibile con qualsiasi tipo di cellulare, da da 4” a 6,9′, sia nei dispositivi Android che Apple.

Molto semplice da regolare, in ogni angolazione affinché tu possa visionare il display del tuo telefono senza problemi. La Eono inoltre è un brand che si occupa in maniera specifica di questo prodotti, quindi applica le sue tecnologie innovative per rendere più semplice la tua guida.

Ecco, hai capito tutti i benefici che potresti avere con questo utilissimo accessorio? Aggiungi subito al carrello e rendi le tue giornate più sicure. Non complicarti la vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.