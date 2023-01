SUPER SCONTO sullo Zaino per pc COMODISSIMO per i tuoi viaggi di lavoro

Per incontri di lavoro devi spesso portare il tuo laptop con te da una parte all’altra della città? Per farlo con la massima comodità utilizza lo Zaino per pc portatile marcato MATEIN ad oggi disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto bomba del 13%.

L’articolo è acquistabile a poco più di 34 euro con spedizione gratuita e consegna da richiedere anche presso i punti di ritiro adibiti. Con l’acquisto dello zaino è possibile usufruire di un ulteriore sconto aggiuntivo del 15%: la promozione applicata al checkout è valida fino all’ 11 gennaio 2023 (salvo esaurimento dei coupon disponibili) quindi coglila al volo!

Lo Zaino per pc comodo, leggero e super versatile

Lo Zaino per pc portatile marcato MATEIN è perfetto se devi spostarti spesso con il tuo computer personale sia in giro per la città che in viaggi di lavoro più o meno lunghi.

Si applica a laptop fino a 15.6 pollici con uno scomparto principale che può contenere anche iPad, libri, raccoglitori, cartelline o vestiti. Lo scomparto anteriore è munito di diverse tasche in cui inserire penne, portachiavi, cellulare e qualsiasi altro oggetto personale. In questo modo avrai ogni accessorio sempre in ordine ed a portata di mano.

Il modello ha anche una tasca antifurto nascosta sul retro per proteggere i tuoi oggetti e muoverti nella massima sicurezza. La parte posteriore della borsa è progettata con una cinghia per il bagaglio in modo da poterla eventualmente fissare sulla valigia in caso di viaggio di lavoro.

L’articolo ovviamente è impermeabile e gli spallacci sono traspiranti, regolabili e realizzati in tessuto leggero così da ridurre il peso ed alleviare lo stress delle spalle durante i percorsi a piedi più lunghi. Ad oggi lo zaino pc portatile marcato MATEIN è disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto bomba del 13% a cui è possibile applicare un ulteriore coupon del 15%: la promozione è valida per pochissimi giorni, approfittane il prima possibile!

