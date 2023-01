SUPER SCONTO sulla Tastiera e il mouse wireless per digitare con qualsiasi dispositivo

Sempre più spesso oggi ci si ritrova ad utilizzare per lavoro o divertimento computer o altri dispositivi elettronici diversi. Per digitare in maniera più comoda possibile in qualsiasi posto in cui vi troviate, non può mancarvi la Tastiera con mouse wireless HP – PC. Oggi sono disponibili su Amazon con un’offerta bomba grazie ad uno sconto del 46%.

Pagherete entrambi i prodotti a quasi metà prezzo, quindi a poco più di 24 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tastiera e mouse wireless HP – PC: digitare in comodità con qualsiasi dispositivo

La Tastiera e il mouse wireless HP – PC rappresentano il connubio perfetto per digitare nella massima comodità collegandosi a qualsiasi dispositivo.

La tastiera estesa comprende il tastierino numerico, i tasti di scelta rapida e 12 tasti funzione che si attivano con un solo clic. Le misure sono 44 x 14,62 x 2,76 cm con layout italiano. Il dispositivo è confortevole, ergonomico e permette di digitare con estrema precisione e nel massimo silenzio.

Stesso comfort è assicurato dal mouse ergonomico e munito di rotella di scorrimento. Entrambi i prodotti hanno connettività Wireless da 2,4 GH con dongle incluso. Ciò vuol dire che potrete dire addio all’ingombro di cavi e fili inutili e lavorare nella massima libertà senza latenze né interruzioni di rete.

Anche il tempo di autonomia è lunghissimo grazie ad un potente set di batterie di cui sono muniti i dispositivi. La tastiera offre una straordinaria autonomia fino a 16 mesi, mentre il mouse può raggiungere i 12 mesi senza problemi.

