SUPER SCONTO sul set di 8 accessori indispensabili per andare in bici

La bicicletta è un’ottima alternativa sia per raggiungere il posto di lavoro che per godersi l’aria aperta girovagando tra parchi e campagne. Se siete appassionati delle due ruote, non fatevi mancare questo Set di 8 accessori per bici della STVZO. Su Amazon è possibile acquistare tutto il kit applicando un coupon del 20%!

La spedizione è gratuita ed è prevista anche la consegna presso i punti di ritiro adibiti. Attenzione, però, perché lo sconto è valido fino al 19 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili: affrettatevi se non volete perdervi l’offerta.

Il set di accessori che ogni ciclista dovrebbe avere

Il set di accessori per biciclette in offerta su Amazon è caratterizzato da una buona praticità, oltre ad essere leggero da trasportare e facile da smontare in ogni occasione.

Il pacchetto contiene una serie di articoli indispensabili per chi ama pedalare. Innanzitutto un kit di luci ricaricabili tramite USB a lunga durata e con 3 modalità di illuminazione così da poter viaggiare anche nelle ore notturne. Non poteva mancare, poi, una borsa da telaio realizzata in materiale impermeabile e dotata di touchscreen sensibile, e un supporto per bici da regolare a piacimento ed adatto alla maggior parte dei telefoni cellulari così da poter avere informazioni di navigazione e visualizzazioni della mappe online.

Per garantire la massima sicurezza alla bici, è a disposizione anche un lucchetto con password a combinazione di 5 cifre così da evitare l’utilizzo delle chiavi. Infine è compreso nel kit un portaborraccia con struttura stabile a 360 gradi e sistema di fissaggio sicuro e affidabile, un campanello e due specchietti per ampliare la visione e facilitare l’osservazione della strada.

Il Set di 8 accessori per bici della STVZO contiene, quindi, gli essenziali per pedalare a lungo e in sicurezza. Su Amazon tutto il kit è acquistabile con uno sconto del 20% ma ricordate che la promozione è valida fino al 19 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

