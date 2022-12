SUPER SCONTO sul Seggiolino Foppapedretti, regalo ideale per i neo-genitori!

Per affrontare viaggi in auto con a bordo i piccoli di casa, è obbligatorio essere muniti di apposito seggiolino. Oggi su Amazon è in super offerta il Seggiolino Foppapedretti Isodinamyk scontato al 23%.

L’articolo è acquistabile a soli 135,99 euro, quindi risparmiando più di 40 euro sul prezzo di base. È possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out e la spedizione è garantita entro Natale. Se volete una consegna anticipata vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro al mese.

Comfort e sicurezza con il Seggiolino Foppapedretti Isodinamyk

Il Seggiolino Foppapedretti Isodinamyk è dotato di sistema di aggancio Isofix ed è omologato per i gruppi uno, due e tre (9 – 36 Kg) per bambini di età compresa fra i nove mesi e i dodici anni circa.

Il sedile è anatomico ed ha il sistema di protezione laterale SPS (Side Protection System) per far viaggiare ogni bambino all’insegna della sicurezza e del comfort. In più è munito di un riduttore poggiatesta e un’imbottitura interna di protezione.

La seduta è reclinabile e regolabile in varie posizioni a seconda delle esigenze del piccolo. Il montaggio è semplicissimo con cinture di sicurezza a cinque punti di fissaggio e protezioni per le spalle. Il dispositivo è dotato anche di un meccanismo di regolazione delle cinture così da poterle adattare ai bambini di diversa statura ed età.

Il modello Isodinamyk in promozione è disponibile nella variante di colore blu e si utilizza rivolto verso il senso di marcia. Il sedile è conforme al Regolamento Europeo ECE R44/04 e, date le sue caratteristiche tecniche, è compatibile solo con veicoli dotati di agganci isofix.

Se avete bimbi a bordo o se volete fare un regalo di Natale a vostri amici neo-genitori, approfittate della super offerta Amazon. Ad oggi il Seggiolino Foppapedretti Isodinamyk è in sconto al 23%, quindi è acquistabile a soli 135,99 euro. La spedizione è gratuita e garantita entro il 23 dicembre.

