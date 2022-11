SUPER SCONTO su Tappetini in gomma antiscivolo

I tappetini sono un elemento essenziale degli interni dell’auto. È importante che questi siano in buono stato, per mantenere sempre in ottime condizioni gli interni della tua vettura. Puoi acquistare a un prezzo più che conveniente degli ottimi Tappetini in gomma antiscivolo su Amazon.

Mai più sporcizia nella tua auto con i Tappetini in gomma antiscivolo

I tappetini sono sicuramente degli elementi dell’auto che tendono a deteriorarsi piuttosto velocemente, perché sono quasi lo “zerbino” delle nostre auto. Proprio per questo motivo, può essere un’ottima idea sostituirli di tanto in tanto, magari quando è attiva una promozione che li offre a buon prezzo!

Questi tappetini in gomma sono specifici per la Hyundai ix35, quindi realizzati perfettamente su misura di questo modello di auto, assicurando una vestibilità perfetta.

Il set comprende quattro tappetini: due anteriori e due posteriori.

La protezione offerta da questo prodotto è eccezionale: proteggerà la tua amata auto dallo sporco e dalla neve, ma anche da liquidi, come benzina e oli.

Inoltre, c’è da sottolineare il suo essere antiscivolo, quindi non c’è alcun rischio di caduta, ed è molto elastico, impedendo la formazione di pieghe permanenti o di crepe.

Il bordo perimetrale è alto 3 cm, quindi sufficientemente alto per arrotolarlo facilmente.

È davvero facile da pulire, infatti non lascia penetrare l’umidità al suo interno e non si accumulano depositi di sporco o macchie sulla superficie.

Da oggi potrai proteggere la tua auto dalla sporcizia proveniente dall’esterno a un prezzo imperdibile: i Tappetini in gomma antiscivolo sono disponibili su Amazon al prezzo di 48,50€!

Si tratta di un’offerta temporanea, non fartela scappare prima che scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.