SUPER SCONTO su Android Auto Wireless

Android Auto è sicuramente un software molto comodo da utilizzare all’interno della tua auto, perché raggruppa le varie app sul tuo smartphone e ti permette di utilizzarle mentre guidi anche tramite comandi vocali. Per il Black Friday, Amazon propone l’adattatore Android Auto Wireless con uno sconto del 20%!

Usa Android Auto dove vuoi tu

Tramite questo Adattatore, potrai finalmente utilizzare Android Auto anche sulla tua auto che non lo supporta nativamente. Android Auto è uno dei metodi più sicuri per utilizzare tutte le funzionalità del tuo smartphone mentre guidi. Puoi temporaneamente approfittare dello sconto del 20% su Amazon.

Iniziare ad usare questo adattatore è facilissimo: basta collegarlo a un’entrata USB e questo comincerà a funzionare automaticamente, garantendoti una connessione immediata e veloce.

Infatti, grazie al Wi-Fi a 5 GHz, non avrai alcun problema a visualizzare tutte le mappe compatibili con Android Auto, così come la musica e le app di messaggistica direttamente sul display della tua vettura.

È innegabile che questo prodotto sia un must have per i possessori di Android che tendono a viaggiare a lungo su strada.

In questo caso, però, è necessario che l’auto in questione supporti Android Auto cablato, mentre lo smartphone Android deve essere aggiornato almeno alla versione 10. Alcuni modelli di smartphone potrebbero richiedere la versione 11.

Il produttore fornisce un servizio di garanzia della durata di 1 anno. Quindi, nel caso dovessi avere bisogno di assistenza post-vendita, non avrai difficoltà a ricevere risposte ai tuoi dubbi direttamente dall’azienda produttrice.

Non tutte le auto supportano nativamente Android Auto: l’unica soluzione, in questo caso, è dotarsi di un pratico Adattatore Android Auto Wireless, soprattutto ora, che è scontato del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.