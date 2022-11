SUPER PREZZO per Mini avviatore auto e moto su Amazon

Un mini avviatore auto è senz’ombra di dubbio un dispositivo da tenere sempre con sé, perché in caso di emergenza può seriamente fare la differenza ed evitarti fastidi vari o farti risparmiare una cifra non indifferente, magari per chiamare un meccanico pronto ad aiutarti. Oggi puoi approfittare di un’interessante offerta su Amazon: il mini avviatore auto a 139,22€!

Mai più l’auto in panne con il Mini avviatore

Con il Mini avviatore auto avrai un vero e proprio caro di energia portatile, sempre a portata di mano grazie alla compattezza. Parliamo di una soluzione davvero interessante, che è ora scontata su Amazon!

La capacità di questo avviatore di erogare correnti di avviamento davvero elevate è una caratteristica degna di nota, soprattutto se consideriamo le dimensioni estremamente ridotte e le diverse funzionalità accessorie di cui dispone, come l’illuminazione LED e la funzione power-bank.

Parliamo di una soluzione adatta a più mezzi di trasporto, come auto, furgone, barca e camper.

Ciò significa che potrai utilizzarlo anche con qualunque altro dispositivo mobile dotato di presa USB, come smartphone, tablet, laptop, macchine fotografiche, lampade, etc.

Essendo dotato di una tecnologia al litio, la batteria ha un’autonomia superiore rispetto alla media, oltre che una velocità di ricarica di gran lunga migliore.

Inoltre, da non sottovalutare la presenza di 2 pratiche lampadine di emergenza a LED, attivabili con funzione Torcia, Lampeggiante e SOS.

Un mini avviatore auto è un dispositivo essenziale per ogni automobilista, perché facilita la vita in caso di auto in panne, così da rimetterti in marcia in men che non si dica. Oggi questo modello si trova in offerta su Amazon a 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.