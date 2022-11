SUPER OFFERTA sul coprisedile auto per cani che i vostri animali ameranno

Finalmente potrete portare con voi i vostri amici a quattro zampe senza aver paura di ritrovarvi con la macchina sporca o i sedili graffiati. Basterà munirvi del Coprisedile auto per cani della Pecute, oggi in offerta su Amazon con l’8% di sconto a cui è possibile aggiungere anche un coupon del 15%.

La spedizione è gratuita ma ricordate che lo sconto del 15%, applicato al checkout, è valido fino al 23 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Coprisedile auto per cani: struttura e installazione

Il coprisedile posteriore per auto è studiato sia per salvaguardare i sedili e la pulizia del veicolo, che per rendere confortevole il viaggio ai vostri animali domestici. Le sue grandi dimensioni (210 x 146 cm) lo rendono adatto non solo alla maggior parte delle automobili, ma anche a camion e SUV. Lo strato superiore è un materiale impermeabile 600D oxford che protegge i sedili posteriori da macchie, graffi, peli, capelli, urina o acqua; lo strato centrale è cotone PP, un materiale più comodo per gli animali; lo strato inferiore è una rete in PVC antiscivolo che elimina il rischio di scivolamento del cane durante la guida difficile.

Il coprisedile è munito di una finestra in rete traspirante così da rendere tranquillo l’animale e poterlo controllare in qualsiasi momento. Sono in dotazione anche due sacchetti ideali per conservare giocattoli, cibo, bottiglie d’acqua e altri oggetti per mantenere l’auto pulita e in ordine. Sistemare il coprisedile in auto è davvero semplice: basterà installare la serie di anelli regolabili intorno al poggiatesta, poi inserire il fermo del sedile nello spazio adibito per fissare il tappetino e tirare le cerniere su entrambi i lati per fornire una protezione completa.

I vostri amici a quattro zampe saranno davvero entusiasti di questo prodotto quindi approfittate dell’offerta Amazon. Ad oggi il coprisedile auto per cani è in offerta con l’8% di sconto a cui è possibile aggiungere anche un coupon del 15%. Affrettatevi perché lo sconto applicato al checkout è valido fino al 23 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

