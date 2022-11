SUPER OFFERTA: Antenna a pinna di squalo universale

La tua antenna è soggetta a interferenze e non ti permette di ascoltare in tutta tranquillità la radio? La soluzione per te è qui ed è a un prezzo davvero imperdibile: l’Antenna a pinna di squalo è ora disponibile su Amazon scontata del 20%!

Migliora il segnale radio con l’Antenna a pinna di squalo

Un’Antenna a pinna di squalo non è soltanto un utile strumento per migliorare il segnale radio della tua auto, ma anche un’interessante decorazione che renderà ancora più stilosa la tua vettura.

Si tratta di un modello di Antenna a pinna di squalo universale, quindi utilizzabile su quasi tutte le automobili in circolazione.

L’unico aspetto a cui fare attenzione è di verificare che la base dell’antenna precedentemente installata non sia maggiore rispetto a quella dell’Antenna a pinna di squalo.

Quest’ultima ha dimensioni di 170 x 72 x 75 mm, ed è acquistabile in varie colorazioni: argento, grigio, bianco e nero.

Il fissaggio è assolutamente sicuro e semplice, dato che è presente una superficie biadesiva, da incollare direttamente sul tetto dell’auto.

Prima di installarla, rimuovi l’eventuale polvere e sporco presenti nella zona in cui la collocherai. Fatto ciò, puoi far aderire la parte biadesiva sul tetto dell’auto.

Per rendere ancora più salda l’adesione del nastro biadesivo all’auto, puoi riscaldare con un’asciugacapelli la parte interessata.

Se il segnale radio è latente e non sai come renderlo più chiaro e stabile, non ti rimane altro che migliorarlo con una pratica Antenna a pinna di squalo, ora scontata del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.