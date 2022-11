SUPER OFFERTA AMAZON: Gran Turismo 7 in forte sconto

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi assolutamente farti sfuggire l’occasione che stiamo per proporti: Gran Turismo 7 scontato del 32% su Amazon! Finalmente, potrai vivere la migliore simulazione di guida ad un prezzo imperdibile.

Vivi la migliore simulazione di guida con Gran Turismo 7

Gran Turismo è senz’ombra di dubbio una leggenda dei videogiochi, che per tanti anni si è evoluta migliorando sotto tanti aspetti, e che oggi rappresenta un must have per gli amanti dei giochi di corse. Puoi temporaneamente approfittare di uno sconto del 32% su Amazon!

Questo nuovo capitolo della famosa saga segna il ritorno della storica modalità GT Simulazione, una campagna single player in cui acquisterai e metterai a punto numerosi modelli di auto, man mano che sblocchi nuove sfide e auto.

Ti aspetta una competizione agguerrita a bordo della tua auto, in cui l’abilità sarà il tuo unico alleato.

Il punto di forza di questo videogioco è sicuramente il vasto parco veicoli disponibile, con più di 420 vetture utilizzabili in Brand Central.

Le meccaniche di Gran Turismo 7 ti offriranno delle sensazioni di guida con un livello di dettaglio davvero stupefacente, sia che tu sia a bordo di un’auto classica, che di una modernissima supercar.

Da non sottovalutare la presenza di più di 90 tracciati, dove potrai testare il comportamento di ogni vettura. Sono compresi anche una serie di circuiti classici della storia di Gran Turismo, con condizioni climatiche dinamiche, così da rendere ancora più coinvolgente, realistica ed immersa l’esperienza di guida.

Gran Turismo 7 è un capitolo assolutamente degno di nota della leggendaria saga, che non fa altro che confermarla come la migliore del momento in termini di esperienza di guida e profondità dei dettagli. Ora, puoi approfittare dell’interessante sconto del 32% di Amazon su Gran Turismo 7!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.