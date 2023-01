Su Amazon una GENIALIATA ad un PREZZO SUPER!

Hai mai pensato di alzarti in un modo unico? Adesso potrai farlo grazie a questo prodotto. Sto parlando dell’ultimo modello di Lampada Altoparlante Bluetooth della WamGra. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare il tutto ad un prezzo veramente interessante da non farsi scappare. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare questa opportunità.

Appena ho visto quest prodotto mi sono innamorato ed ho voluto condividerlo subito con voi, tenendo in considerazione che è anche in sconto. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovare il tutto ad un prezzo molto interessante. Con soli 39.99 euro potrai portarti a casa il prodotto della nota marca, approfittane subito. Fallo, soprattutto, perché potrai risparmiare grazie al coupon sconto da 2 euro. Avrai la possibilità, anche, di avere la consegna gratuita. Non farti scappare l’occasione.

LAMPADA WAMGRA, ILLUMINA LA STANZA IN MODO SMART!

Avrai a disposizione un prodotto che, allo stesso tempo, svolgerà diverse funzioni. Non appunto, oltre a fare da lampada notturna bluetooth altoparlante, ti farà anche da sveglia bluetooth, lettore MP3 e da altoparlante per le chiamate vivavoce. Da sottolineare la qualità della connessione grazie alla rapida tecnologia Bluetooth 4.0. Questo accessorio della nota marca supporta unità flash e scheda micro SD.

Potrai cambiare tranquillamente e facilmente il colore della tua lampada, avrai una lunga lista di colori a disposizione. Potrai adattare il tutto al momento che stai vivendo. Controllerai, in un modo unico e facile, il tutto grazie al controllo touch. Grazie al design classico, la lampada non recherà fastidio al tuo sonno.

Importante il fatto che la Lampada Altoparlante Bluetooth della WamGra può essere utilizzata anche come sveglia da comodino. Potrai impostare la canzone con la quale vuoi iniziare le tue mattine tramite la memory stick USB oppure con la scheda mirco sd.

Da sottolineare il fatto che in questo accessorio è incorporato la batteria in litio da 4400mAh. Non appunto, potrai carica facilmente il tutto tramite il cavo usb. Grazie a quest’ultimo il tutto sarà carico con 6-10 ore di ricarica.

Questo è il momento perfetto per acquistare la Lampada Altoparlante Bluetooth della WamGra, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.