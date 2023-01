Su Amazon la Webcam per pc di ultima generazione è A META’ PREZZO!

In ufficio o a lavoro ormai le videoconferenze sono all’ordine del giorno. Per parlare con i tuoi colleghi come se fossi dal vivo, prova la Webcam per PC marcata Nuroum oggi disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 53%.

Potrai acquistare l’articolo a meno della metà del prezzo di listino, quindi a soli 27,99 euro. La spedizione è gratuita e la consegna può essere anche effettuata presso i punti di ritiro adibiti.

Immagini e audio impeccabili con la Webcam per PC Nuroum

Il marchio Nuroum è un fornitore di soluzioni innovative per la collaborazione e il lavoro a distanza, soprattutto per quanto riguarda il fattore audio.

La Webcam ad oggi in offerta su Amazon offre innanzitutto un ampio campo visivo di 90 gradi e immagini sempre luminose e nitide in diverse condizioni di illuminazione. La correzione automatica intelligente dell’esposizione garantisce un effetto ideale con colori naturali e buoni contrasti in condizioni di scarsa illuminazione. In questo modo i video saranno sempre di buona qualità.

La rotazione omnidirezionale dell’obiettivo permette una visione panoramica a 360 gradi e un’inclinazione di 30 gradi per visualizzare tutti i partecipanti se si tratta di una conferenza più numerosa. In più il dispositivo ha anche una copertura per la privacy fisica incorporata che puoi sfruttare in una semplice mossa in ogni momento.

L’audio è ineccepibile grazie al doppio microfono stereo integrato con cancellazione del rumore e all’algoritmo audio AI di Nuroum che filtra il suono ambientale e captare la tua voce con precisione e nitidezza. Qualsiasi rumore esterno viene automaticamente cancellato compreso quello della ventola del PC e della tastiera durante la digitazione.

L’installazione è un gioco da ragazzi e ti occorrerà meno di un minuto in quanto il dispositivo viene riconosciuto dal computer tramite il cavo USB 2.0 in dotazione senza l’utilizzo di software o driver esterni. Non perdere l’occasione di acquistare la Webcam per PC Nuroum ad un prezzo davvero imbattibile: ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 53% compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.