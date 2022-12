Strumento per fuga d’emergenza auto: OCCASIONE su Amazon

Ti auguro di non trovarti mai bloccato all’interno della tua auto, senza possibilità di uscirne, perché se non disponi di uno Strumento per fuga d’emergenza auto dovrai attendere un po’ prima dell’arrivo dei soccorsi o, ancor peggio, affrontare conseguenze ben peggiori. Puoi trovarlo temporaneamente scontato del 13% su Amazon.

L’accessorio indispensabile per le emergenze a bordo della tua auto

Questo interessante strumento può realmente fare la differenza in caso di emergenze di vario genere, che ti costringono a bordo della tua auto, senza via d’uscita. Puoi approfittare di un’interessante promozione su questo prodotto su Amazon.

Si tratta di un piccolo strumento di sicurezza 2 in 1 che ha due funzioni essenziali:

tagliare cinture di sicurezza bloccate;

rompere i finestrini laterali dell’auto.

Inizialmente, questo strumento era esclusivamente in dotazione delle Forze dell’Ordine e di altri organi che si occupano del primo soccorso, ma il “Resqme” è diventato una soluzione di sicurezza scelta da tutti gli automobilisti d’Italia e non.

Potrai posizionarlo dove vuoi tu: sullo specchietto retrovisore, sul poggiatesta, sulla leva del cambio oppure agganciarlo alle chiavi come portachiavi.

Per utilizzarlo, basta tirare la piccola lama dalla clip e, se la cintura di sicurezza è bloccata, basta tagliarla trasversalmente.

Se invece devi rompere il finestrino laterale, basta schiacciare la parte nera dello strumento, rivolgendolo verso un angolo del finestrino. In questo modo, verrà rilasciata la punta a molla che frantumerà il vetro.

Il Resqme è utilizzabile più volte, infatti la molla si riposiziona automaticamente, mentre la lama risulta piuttosto resistente da eseguire più tagli.

Acquistare un prodotto come lo Strumento per fuga d’emergenza auto è sicuramente un’ottima idea per prevenire situazioni spiacevoli che possono verificarsi in auto. Su Amazon, è temporaneamente disponibile scontato del 13%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.