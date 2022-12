Stop agli pneumatici sgonfi con il Compressore portatile Black & Decker IN SUPER SCONTO

Uno degli incubi peggiori per un automobilista è ritrovarsi con gli pneumatici sgonfi, soprattutto durante un lungo viaggio. Il problema è facilmente risolvibile con il Compressore portatile compatto marcato Black & Decker, ad oggi in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 29%.

L’articolo è acquistabile a soli 52,99 euro con spedizione gratuita e garantita entro Natale. Per una consegna più veloce basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro mensili.

Pneumatici sotto controllo con il Compressore portatile compatto Black & Decker

Il potente Compressore portatile compatto Black & Decker da 11 bar permette di viaggiare in massima sicurezza senza temere di ritrovarsi con gli pneumatici sgonfi.

Può essere utilizzato per numerose applicazioni di gonfiaggio, quindi non solo per le ruote delle automobili ma anche per quelle di moto e bici oltre che per tutti i tipi di gonfiabili. Il sistema di autospegnimento automatico permette il raggiungimento del risultato desiderato: non c’è rischio di gonfiare in modo eccessivo o scarso.

Grazie alla spina 230 V, lo strumento può essere alimentato tramite le prese di corrente casalinghe per un funzionamento pratico e veloce. All’interno del pratico vano posteriore è in dotazione anche un cavo di alimentazione 12 V da collegare all’accendisigari dell’automobile così da essere utilizzato quando si necessita di energia durante un viaggio. Inoltre il quadrante di preselezione del livello di pressione è luminoso, caratteristica fondamentale in caso di emergenze automobilistiche notturne.

La confezione in promozione comprende: un cavo 12 V di 3.1 metri, un cavo 230 V di 1.8 metri, tre ugelli per gonfiare attrezzi sportivi, un adattatore per gonfiare gomme di veicoli.

Per viaggiare in massima sicurezza nelle vostre vacanze di Natale, non fatevi scappare questa offerta Amazon! Ad oggi il Compressore portatile compatto marcato Black & Decker è acquistabile con un super sconto del 29%. La spedizione è gratuita ed è garantita entro il 23 dicembre.

