STEREO Auto: 350 euro di SCONTO per MUSICA da SBALLO

Vuoi cantare e ascoltare musica in auto come se fossi in discoteca? Desideri un dispositivo semplice e tecnologico che sappia trasmettere le tue canzoni preferite mentre sei alla guida? Finalmente tutto questo è possibile con uno sconto STELLARE, risparmi 350 euro, non è uno scherzo. Acquista subito su Amazon il Car Stereo della Alpine con display ad alta risoluzione, solo per adesso su Amazon.

Puoi acquistare questo innovativo strumento ad un prezzo in super promo a solo 730,89 euro anziché 1079,87 euro, lo sconto è del 37%. Risparmi 350 euro per un prodotto di altissimo livello.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire rapidità e sicurezza.

Ecco tutte le caratteristiche di questo innovativo stereo auto

Questo prodotto ha un touch-screen ad alta risoluzione da 9 pollici dedicato a qualsiasi veicolo con spazio di installazione. Puoi ottenere la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, la radio digitale, la riproduzione di video USB, il vivavoce Bluetooth e lo streaming audio e altre funzionalità.

Il modulo Bluetooth integrato consente la connessione wireless di un telefono cellulare per comunicazioni a voce. Il sintonizzatore DAB + integrato utilizza la tecnologia digitale più avanzata per fornire la ricezione radio con una qualità del suono eccezionale e senza rumore. Lo schermo è compatibile con qualsiasi veicolo, è attaccato alla parte anteriore con staffe in acciaio per ottenere un display solido che non oscilla durante la guida.

Desideri avere uno strumento digitale che ti porta direttamente al futuro? Allora acquista subito il Car Stereo della Alpine, solo per adesso in PROMO SUPER, su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.