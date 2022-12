Stampante Multifunzione AFFIDABILE a buon prezzo

Avere una stampante in casa è una comodità non indifferente, che ti faciliterà non poco la vita con i tuoi documenti da compilare, ma anche quando desideri stampare delle foto.

È da poco attiva un’offerta su Amazon che sconta del 15% la Stampante Multifunzione a marchio HP.

Risultati precisi con la Stampante Multifunzione

Questa Stampante Multifunzione risulta perfetta per l’utilizzo familiare, quindi non solo per stampare, ma anche scansionare e copiare in bianco e nero e a colori. Puoi trovarla temporaneamente scontata su Amazon.

La velocità di stampa è di 7 ppm in bianco e nero, mentre è di 5 ppm se a colori.

Supporta le tecnologie Wi-Fi Dual Band e Wi-Fi Direct, ma non la funzione Fax.

Con il sistema Instant Ink, potrai monitorare costantemente i livelli di inchiostro ed, eventualmente, ricevere le cartucce a casa ancor prima di rimanerne senza.

Scegliendo il servizio HP+ durante la configurazione, otterrai 6 mesi di inchiostro Instant Ink e 1 anno di garanzia commerciale aggiuntivo.

Per attivare questo servizio ti servirà solamente una connessione Internet e l’utilizzo esclusivo delle cartucce a marchio HP per tutta la vita della stampante.

Bisogna considerare che questo modello di stampante adotta un particolare firmware che impedisce l’uso di cartucce diverse da quelle a marchio HP o che utilizzano circuiti elettronici diversi da quelli HP.

Da sottolineare che le cartucce di inchiostro originali HP sono realizzate in plastica riciclata, quindi di gran lunga meno dannose per l’ambiente rispetto a quelle tradizionali.

Puoi iniziare a stampare in tutta comodità e sfruttare tutte le opportunità offerte dalla Stampante Multifunzione approfittando dell’imperdibile sconto di Amazon su questo prodotto.

Si tratta di un’offerta temporanea, che potrebbe scadere da un momento all’altro: acquistala subito, se non vuoi perderti quest’occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.