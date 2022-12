Spessimetro per vernice auto: ultimi articoli in SUPER OFFERTA

Lo spessimetro per vernici risulta molto utile per misurare lo spessore della vernice dei veicoli e, quindi, rimediare ad errori come la formazione di colature, aloni, bolle o macchie. Ad oggi su Amazon è disponibile lo Spessimetro per vernice auto portatile marcato HoldPeak in super offerta con uno sconto del 27%.



Spessimetro per vernice auto portatile HoldPeak: caratteristiche e funzionalità

Lo spessimetro per vernice auto HoldPeak è in grado di misurare lo spessore del rivestimento di diverse parti della carrozzeria così da capire se la carrozzeria, in caso di collisioni o graffi, è stata riparata con vernice per auto o stucco metallico. Con questa misurazione è possibile verificare anche se la carrozzeria è formata da parti originali e se la vernice soddisfa gli standard.

Questo dispositivo identifica automaticamente non solo il tipo di substrato e il ferro, ma grazie ad una nuova funzione rileva anche il rivestimento di zinco con un alto tasso di precisione e rapidità. Per questo motivo, può essere utilizzato per il rilevamento dello strato zincato nella vernice automobilistica, nei lavori di verniciatura dell’acciaio, nell’industria aerospaziale, nella cantieristica navale e così via.

Lo strumento si calibra facilmente e velocemente e può eseguire misurazioni singole e continue. È progettato ergonomicamente e la posizione dell’impugnatura della scanalatura previene lo scivolamento rendendolo più stabile. Il guscio è realizzato in ABS ed è resistente a tutti i tipi di temperature (da -20℃ a 40℃), all’interferenza dell’elettricità statica e all’umidità quindi di adatta ad ogni tipo di situazione.

Piccolo e portatile, lo spessimetro per vernice auto è dotato di display LCD retroilluminato HD a 45 gradi e due batterie AAA sostituibili. Ad oggi è acquistabile su Amazon in super offerta con uno sconto del 27%: rimangono ancora pochissimi articoli in promozione quindi non fatevelo scappare!

