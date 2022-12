Specchio per make-up da auto: SUPER IDEA REGALO

Funzionalità e vanità in un’idea regalo per guidatrici che amano prendersi cura di sé: acquista lo specchio con luci a LED per visiera parasole con uno sconto del 10%.

La mattina prima di andare a lavorare o di recarsi in università si è sempre di corsa, e a volte non c’è tempo per effettuare un’operazione che la maggior parte delle donne ama e che ritiene necessaria: truccarsi. Ferme al parcheggio oppure in coda per un tratto congestionato e trafficato, ci si possono ritagliare dei momenti preziosi per mettere mascara, rossetto e non solo… ma il normale specchietto dell’auto non è certo l’ideale. Perché non sostituirlo con un simpatico e funzionale specchio per auto con luci a LED e sensore di tocco oscurante? Uno specchio cosmetico portatile da viaggio che potrai mettere sulla visiera parasole della tua macchina, con batteria incorporata.

Dotato di 48 piccole luci bianche e 12 luci gialle, un vero e proprio effetto “cinema” per permetterti di vederti al meglio mentre ti trucchi. La batteria integrata e il cavo USB esteso di permettono di ricaricare lo specchietto con facilità anche quando è già installato in auto.

Design intelligente a doppio tocco

Lo specchietto funziona con il sensore touch: basta toccare uno degli interruttori tattili per accenderlo e spegnerlo. Puoi cambiare i due colori delle luci e premerlo a lungo per regolare l’intensità delle stesse. Il suo design universale lo rende perfetto per essere installato su qualsiasi tipologia di automobile.

Non attendere oltre: il regalo perfetto per tua figlia, tua sorella, la tua amica o la tua fidanzata è già qui. Lo pagherai solamente 26.99€ grazie al coupon applicabile in pagina per avere il 20% di sconto sul prezzo di listino originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.