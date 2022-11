Specchio Led bimbi per auto: IMPORTANTE SCONTO e sicurezza

Controlla il tuo bambino in auto mentre è in posizione di sicurezza grazie allo specchio a led, su Amazon con il 27% di sconto a soli 24,15€.

Quando si viaggi in automobile, la sicurezza dei più piccoli è al primo posto: nessun dispositivo o accessorio è superfluo, tantomeno questo comodo e tecnologico BabyView – Specchio Led con luce integrata, in offerta al 27% di sconto e che per solo 24,15€ ti dà la possibilità di controllare il tuo bambino mentre tu sei alla guida, senza distrarti e incorrere in possibili incidenti. Adattamento universale e design compatto e al contempo gradevole, questo specchio led per auto è l’ideale per controllare le attività del bambino quando il seggiolino si trova contrario al senso di marcia.

Lo specchio è curvo, per permetterti di controllare il bambino da ogni angolatura. Inoltre, la comoda luce a Led facilita la visione anche in notturna, per un viaggio davvero sicuro in ogni momento del giorno. La superficie specchiata è extra-grande, per una sicurezza incrementata e per una vista diretta dei bambini sul sedile posteriore.

Controlla il tuo bimbo mentre guidi

Lo specchio led con luce integrata BabyView comprende un tecnologico telecomando che accende e spegne la luce. Il telecomando è dotato anche di una clip, per poterlo fissare al parasole senza perderlo mai di vista e per averlo sempre a portata di mano. L’installazione dello specchio è facilissima e universale, adattabile ad ogni veicolo grazie al fissaggio con cinghie per i poggiatesta. La sicurezza non finisce qui: la superficie dello specchio è progettata in plastica infrangibile, evitando quindi la dispersione di frammenti di vetro qualora si verifichi un incidente.

Più tranquillità e sicurezza con lo specchio led bimbi BabyView per auto, tuo a soli 24,15€ con uno sconto ben del 27% oggi su Amazon.

