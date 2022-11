Specchietto retrovisore smart: OFFERTA BOMBA da non perdere

Visione notturna, telecamera, registrazione e avvisi di pericolo: scopri lo specchietto super smart con sconto e coupon applicabile su Amazon per un prezzo top.

Perché accontentarsi del semplice specchietto retrovisore in dotazione con l’auto, quando puoi avere un vero e proprio alleato tecnologico fra le tue mani? È il caso di questo specchietto retrovisore smart WOLFBOX da 12”, che comprende un’ampia gamma di funzionalità ad un prezzo super conveniente: dall’iniziale 179,99€, pagherai solo 159,99€ grazie al 9% di sconto e a un coupon flaggabile per altre 10€ di sconto.

Lo specchietto è touch screen e comprende una super visione notturna, un sensore di avvicinamento di altri veicoli, una funziona di registrazione, assistenza al parcheggio, tracking GPS e la possibilità di cambiare l’orientamento dello specchio in verticale e in orizzontale.

Con la funzione GPS Tracking potrai registrare la tua posizione in tempo reale e tenere in archivio data, orario e informazioni sulla velocità: una funzione niente male per mantenere lo storico dei propri viaggi o per documentare incidenti, grazie alla registrazione video in loop. La videocamera è di altissima qualità, e funziona perfettamente anche al buio durante la notte.

24 ore di monitoraggio parcheggio: più di un antifurto!

Un’altra funzione incredibile di questo specchietto smart retrovisore è il monitoraggio di 24h quando la macchina è parcheggiata. Potrai così controllare ogni movimento sospetto e registrare eventuali tentativi di furto o scasso. L’installazione dello specchietto è semplice e immediata, e comprende una scheda da 32 GB gratuita – per un supporto massimo di 128 GB. Basta collegare la dash cam allo specchietto tramite le apposite cinghie, e poi nascondere il cavo aggiuntivo nel pannello interno.

Un prodotto qualitativamente eccellente per la tua sicurezza: acquistalo ora su Amazon approfittando non solo del 6% di sconto, ma anche del coupon per ulteriori 10€ di sconto!

