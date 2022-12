Specchietto Punto Cieco: GENIALATA IN OFFERTA

Quando si è alla guida, ci sono diversi punti che risultano invisibili al guidatore, come quelli in corrispondenza dei montanti dell’auto. Puoi risolvere questo limite alla guidabilità con un pratico Specchietto Punto Cieco, da poco in sconto su Amazon del 20%.

Ottieni una visione completa con lo Specchietto Punto Cieco

Finalmente, la tua auto non avrà più limiti in termini di visibilità con questo piccolo, ma utilissimo accessorio: parlo di nient’altro dello Specchietto Punto Cieco, temporaneamente scontato del 20% su Amazon.

Questo pratico Specchietto Punto Cieco può essere regolato liberamente a 360°, oltre che inclinato di 30°, così da massimizzare la visibilità all’interno dell’auto.

Si tratta di un accessorio molto utile per prevenire potenziali incidenti quando si inverte l’auto o si cambia corsia.

Installarlo è davvero facile e veloce: impiegherai non più di 1 minuto, dato che bisogna semplicemente fissarlo con l’ottimo adesivo “Powerful”, che è resistente alle intemperie. Inoltre, non lascia alcun segno di colla una volta che rimuovi lo specchietto.

Il design è assolutamente funzionale al suo scopo: è privo di cornice ed ultra-sottile, quindi avrai una visione ben chiara della strada, espandendo di non poco il tuo angolo visivo a bordo dell’auto.

La possibilità di rotazione a 360° è davvero utile per visionare a tutto tondo ciò che circonda l’auto, quindi anche le aree cieche.

Il diametro dello specchio è di 5 cm ed è color argento.

Un prodotto del genere è sicuramente un ottimo deterrente contro possibili incidenti dovuti alla scarsa visibilità della strada. È innegabile che esistano diversi punti praticamente invisibili quando si guida l’auto.

Da oggi, puoi superare questo fastidioso, e talvolta pericoloso, inconveniente con uno Specchietto Punto Cieco, in sconto del 20% per un periodo limitato su Amazon.

