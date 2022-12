Speaker per telefono altissime prestazioni: SCONTO SHOCK

Ottimo per le conferenze telefoniche, questo speaker di altissima qualità lo trovi oggi su Amazon con uno sconto del 44% per un prezzo che è una vera offerta. Scopri di più.

Per lavoro sei solito conversare molto al telefono, anche con gruppi di persone? Allora non potrai che apprezzare questo speaker di altissima qualità bluetooth della Jabra, che ti permette di conversare contemporaneamente anche con 4 persone grazie ad una qualità audio davvero cristallina e al microfono omnidirezionale a 360° per una nitidezza davvero superiore. Ha pulsanti touch integrati per un miglior controllo della chiamata ed è davvero semplicissimo da usare.

Basta collegare lo speaker con il cavo USB o tramite bluetooth al computer, al tablet e all’auricolare per una conversazione auto davvero pazzesca. Batteria che dura fino a 15 ore con una sola ricarica e design portatile e compatto, per organizzare riunioni quando e come vuoi. Con l’acquisto ti arriverà anche il cavo di ricarica e la custodia per il trasporto in tessuto.

Cancellazione dell’eco e microfono a 360°

Speak 510 è un dispositivo viva voce personale facile da usare e con connettività USB e Bluetooth per chiamate in teleconferenza efficaci e produttive dove e quando vuoi. L’alta definizione assicura che tutti possano far sentire la propria voce senza echi e distorsioni, per una riunione di lavoro priva di intoppi. Tutte le cuffie e i dispositivi viva voce USB di Jabra funzionano con tutti i servizi di chiamata vocale online più popolari.

Non attendere oltre: acquisto il top di gamma degli speaker, per conversare fino a 4 persone con una batteria da 15 ore e microfono omnidirezionale con ricezione a 360°. Tuo a soli 89.99€ grazie allo sconto del 44% previsto da Amazon e già presente in pagina.

