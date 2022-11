Solo per oggi SCONTO BOMBA DEL 40% sui guanti da moto invernali

Soprattutto nei mesi invernali, i guanti da moto sono indispensabili per proteggere le mani dal freddo e dalla pioggia mentre si è alla guida. Su Amazon è possibile acquistare in promozione un modello dalle caratteristiche ideali per affrontare anche le giornate più gelide. Si tratti dei Guanti da moto invernali RunSnail acquistabili con uno sconto bomba del 40%.

Guanti da moto invernali RunSnail: caratteristiche e modalità d’utilizzo

I guanti da moto invernali RunSnail sono realizzati in un ottimo materiale che mantiene le mani calde e asciutte in tutte le condizioni atmosferiche. Inoltre sono perfetti per gli spostamenti nelle giornate piovose grazie allo strato impermeabile che è incorporato nella parte intermedia del modello.

La fodera è realizzata in morbido velluto di cotone, mentre le chiusure in velcro e il polso elasticizzato vengono utilizzati per regolare la tenuta e bloccare la temperatura così da garantire il massimo confort per un lungo periodo di tempo.

Oltre a proteggere dal freddo e dalla pioggia, i guanti RunSnail hanno appositamente le nocche rinforzate che massimizzano la protezione da urti e abrasioni in caso di imprevisti come cadute accidentali dal veicolo. In più sono muniti di funzione touch screen su indice e pollice così da funzionare perfettamente su qualsiasi dispositivo intelligente.

Il modello è unisex, disponibile in 4 taglie differenti (M, L, XL, XXL) e si adatta a qualsiasi tipo di mano grazie al polsino con chiusura a doppio cinturino. Ne possono usufruire non solo i motociclisti, ma tutti gli appassionati di attività all’aperto come biker e sciatori.

