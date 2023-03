Smartwatch Uomo a prezzo TOP su Amazon

Se ti piacerebbe avere uno smartwatch, ma non sai su quale modello orientarti, ecco a te un modello caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo: parlo dello Smartwatch Uomo a marchio Motsfit, temporaneamente scontato del 15% su Amazon.

Miglior Smartwatch Uomo per rapporto qualità-prezzo

Potrai collegare il tuo smartphone allo Smartwatch Uomo per effettuare e ricevere chiamate, grazie all’altoparlante e al microfono incorporato.

Ciò significa che potrai utilizzare anche l’assistente vocale, per aiutarti nello svolgimento di determinate operazioni.

Questo Smartwatch Uomo è dotato di un display da 1,8″ ad alta definizione, che ti offrirà un’interfaccia accattivante, con touch-screen sensibile.

Si tratta di uno smartwatch sportivo, infatti è dotato di oltre 20 modalità sportive diverse, per numerosi sport, come corsa, ciclismo, calcio, tennis, basket, sci e molto altro ancora.

Ovviamente, lo Smartwatch Uomo monitorerà i tuoi allenamenti raccogliendo una serie di dati, come passi, calorie e distanza percorsa.

Oltre a queste funzionalità, offre anche il tracking della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, della pressione e del sonno.

Infatti, è in grado di analizzare la qualità del tuo sonno notturno, distinguendone le varie fasi.

Chiaramente, lo Smartwatch Uomo ti farà visualizzare tutte le notifiche provenienti dal tuo smartphone, come gli SMS e i messaggi provenienti dalle app di messaggistica, come Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e altri.

La capacità della batteria è di 320 mAh, sufficientemente grande da assicurarti un’autonomia tra i 7 e i 10 giorni, dopo una ricarica completa.

Mentre, se lo Smartwatch Uomo è in stand-by, rimarrà acceso fino a 20 giorni consecutivi.

In definitiva, lo Smartwatch Uomo è un buon dispositivo per fare allenamento e per avere maggiore comodità con le notifiche e le chiamate.

Scegli oggi di acquistarlo per approfittare della promozione di Amazon, che lo sconta del 15%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.