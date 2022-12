Smartwatch Fossil a META’ PREZZO su Amazon

Oggi lo smartwatch è importante al pari dello stesso smartphone. Questo ti consente di controllare le notifiche dal polso con un solo colpo d’occhio ma soprattutto ti permette di risparmiare tempo in quanto puoi selezionare quelle che ti interessano da quelle che preferisci ignorare. Utilissimo se non vuoi essere disturbato dal continuo suono del telefono quando stai lavorando. Se ne stai cercando uno, per te o da regalare ora è disponibile su Amazon lo smartwatch Fossil a META’ PREZZO.

Hai capito bene, su questo prodotto è attualmente disponibile uno sconto del 50%. Perciò dal prezzo iniziale di 329 euro lo pagherai 164,99 euro. Con questo mega sconto puoi anche pensare di fare un doppio regalo che ti costa, però, quanto uno solo e regalare questo smartwatch Fossil a te stesso e ad un amico o fidanzato.

Smartwatch Fossil, il regalo perfetto a metà prezzo

Lo smartwatch Fossil, o disponibile a metà prezzo, ha un design unico, sportivo ed elegante al tempo stesso. Questo ne fa un orologio praticamente adatto a tutti. La forma della cassa è circolare, di colore nero, in acciaio e vetro minerale. Tutti materiali di altissima qualità che garantiscono lunga durata nel tempo.

Anche il cinturino è in acciaio inossidabile. Inoltre le dimensioni sono compatte e adatte a qualsiasi tipo di polso con un diametro della cassa di 44 millimetri e uno spessore di 11 millimetri. Mentre il cinturino regolabile è largo 22 millimetri

Lo smartwatch Fossil Gen 6 è gestito dal sistema operativo Wear OS di Google e presenta poi Alexa integrata. Misura la tua frequenza cardiaca, le calorie briciate durante la giornata e monitora il tuo sonno. Inoltre ti comunicherà tutte le notifiche dal tuo smartphone. Con questo smartwatch non solo monitori la tua salute, e puoi quindi di conseguenza modificare il tuo stile di vita rendendolo più sano, ma eviterai tutte quelle notifiche “perdi tempo”.

Con lo sconto del 50% è davvero un’occasione imperdibile. Acquista ora su Amazon smartwatch Fossil per te o come regalo. Le scorte non solo infinite e le richieste tantissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.