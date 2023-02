Smartwatch da Donna di tendenza in PROMOZIONE su Amazon

Lo smartwatch che sto presentarti è piuttosto diverso dai soliti modelli che abbiamo trattato, perché questo è caratterizzato da uno stile chic e ricercato, soddisfando i gusti del pubblico femminile.

Puoi trovare lo Smartwatch da Donna in promozione su Amazon, grazie allo sconto del 20% e al coupon del 5% su Amazon.

Smartwatch da Donna chic per il tuo outfit

L’elemento che più caratterizza questo Smartwatch da Donna è sicuramente la lunetta arricchita di 60 diamanti, che lo rende particolarmente elegante e accattivante.

Il cinturino è in acciaio milanese e in silicone all’interno, così da essere comodo per la pelle e per il polso.

Il suo schermo in vetro è di 1,32″ ed offre una buona visibilità, grazie all’alta risoluzione 360 x 360.

Potrai connetterlo al tuo smartphone attraverso tecnologia Bluetooth 5.1, così da rispondere in tutta comodità a chiamate, comporre numeri di telefono, ma anche ricevere notifiche di SMS o da app di messaggistica, come WhatsApp, Messenger o Instagram.

Al suo interno potrai utilizzare ben quattro funzioni, concepite appositamente per le donne, che monitorano il periodo mestruale, il periodo di sicurezza, il periodo di ovulazione e il periodo di gravidanza.

Inoltre, avrai anche un monitoraggio costante di frequenza cardiaca, sonno, ossigeno nel sangue e pressione sanguigna, così da avere una visione più chiara della tua condizione di salute.

Infine, avrai la possibilità di scegliere tra 20 diverse modalità sportive per mantenerti in forma.

Lo smartwatch registrerà tutti i dati relativi agli esercizi svolti, aiutandoti con il tuo allenamento.

Lo Smartwatch da Donna non è solamente un dispositivo smart, ricco di interessanti funzionalità, ma anche un accessorio chic da aggiungere al tuo outfit!

Acquistalo oggi per usufruire della promozione attiva su Amazon, che ti farà risparmiare più di 10€ sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.