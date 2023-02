Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro: offerta SUPER su Amazon

Se hai sempre desiderato avere tutte le funzionalità di uno smartwatch al tuo polso, ma senza accontentarti di modelli fin troppo economici, quello che sto per presentarti è sicuramente il modello che fa per te: lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro, ora scontato del 20% su Amazon.

Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro: tutto ciò di cui hai bisogno al tuo polso

La prima caratteristica da sottolineare di questo fantastico dispositivo è senz’ombra di dubbio l’integrazione con Alexa: ciò significa che potrai fare domande, ottenere traduzioni o impostare allarmi, semplicemente con l’uso della tua voce.

Non avrai bisogno di connessione Internet per svariate funzioni, come attivare una modalità sportiva o monitorare parametri legati alla tua salute.

Lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è sicuramente il regalo perfetto per gli sportivi, sia per chi pratica sport di squadra, che per chi si allena da solo.

Grazie alle oltre 150 modalità sportive, adatterai lo smartwatch alle tue esigenze, misurando una serie di parametri legati all’attività fisica, come frequenza cardiaca e calorie bruciate.

Per quanto riguarda lo schermo, è un 1,45″ che ti farà visualizzare con estrema chiarezza tutto ciò di cui necessiti, anche quando è esposto sotto la luce del sole.

Ovviamente, con questo smartwatch, avrai la comodità di ricevere notifiche e chiamate anche quando sei fuori a fare una passeggiata o ad allenarti, così da lasciare lo smartphone in tasca. Oltre a questo, potrai anche effettuare chiamate e controllare la musica in riproduzione dal telefono.

Lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è il modello perfetto per chi non si accontenta di uno smartwatch di fascia bassa e intende aggiudicarsene uno con un buon rapporto qualità-prezzo.

Puoi acquistarlo ora a un prezzo speciale, grazie allo sconto del 20% di Amazon.

