Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S con OTTIMO rapporto qualità-prezzo scontato

Si sà, gli smartphone Xiaomi sono tra i migliori in termini di rapporto qualità-prezzo, ma se vuoi fare l’affare della vita non ti resta che approfittare dell’occasione che sto per proporti: lo Xiaomi Redmi Note 11S scontato del 33% su Amazon!

Tutto ciò di cui hai bisogno con lo Xiaomi Redmi Note 11S

Parlo di uno smartphone di assoluta qualità, che potrai aggiudicarti a soli 200€, risparmiando ben 100€ sul prezzo di listino.

Saltano subito all’occhio le quattro fotocamere posteriori, garantendo un’esperienza fotografica di ottima qualità.

Basti pensare che la fotocamera principale è da 108 mp, insieme a una grandangolare da 8 mp (che estende l’angolo di visione di 118°), una macro da 2 mp capace di catturare i dettagli più piccoli e un sensore di profondità da 2 mp.

Il display è un AMOLED da 6,4″, caratterizzato da un’ampia gamma di colori DCI-P3 e in grado di garantirti sempre immagini nitide, anche durante il giorno.

Il suono stereo di questo smartphone è davvero immerso, grazie ai due altoparlanti lineari.

Per quanto riguarda la batteria, è davvero ampia con i suoi 5.000 mAh di capacità, considerando che potrai tranquillamente utilizzarlo per un’intera giornata con un’unica carica.

Con la ricarica rapida da 33W, riuscirai a ricaricare completamente il dispositivo in appena 58 minuti.

Il design è un altro aspetto da considerare: è assolutamente elegante e moderno, offrendo anche una piacevole sensazione al tatto.

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone da considerare, non a caso è uno dei più venduti su Amazon del momento, soprattutto per l’incredibile rapporto qualità-prezzo.

Attualmente, è attiva una fantastica promozione su Amazon, che sconta del 33% lo Xiaomi Redmi Note 11S.

Si tratta di un’occasione da non perdere, considerando che il risparmio è di ben 100€ sul prezzo di listino!

