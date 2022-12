Regalo TOP per chi lavora in cantiere: smartphone INDISTRUTTIBILE

Per tutti gli sbadati che amano i lavori di carpenteria e non solo, arriva lo smartphone indistruttibile da 256GB, con fotocamera e sistema Android, perfetto anche per essere “maltrattato” in officina. Scopri di più.

Hai un papà che adora fare lavori di falegnameria o di carpenteria e che, ogni volta che risponde al cellulare, sbadatamente lo rompe o lo graffia con gli attrezzi del mestiere? Questa super idea regalo è pensata per lui e per tutti coloro che sono spesso presso cantieri e che non vogliono rovinare i propri smartphone: HELIO è uno dei più apprezzati smartphone “rugged” con sistema 4G, visione notturna, fotocamera e una super batteria. È il primo smartphone costruito appositamente per essere iper robusto e praticamente indistruttibile.

HELIO è impermeabile, antipolvere e antigoccia, nonché anti urto! Le sue solide credenziali includono MIL SPEC 810G e IP68 8 IP69K schermo resistente ai graffi resistente all’acqua e alla polvere con Corning°Gorilla Glass e testato su cemento da un’altezza di 1,8 metri ed è testato fino a una profondità massima di 1,5 m Resistente sott’acqua fino a 30 minuti. 50% dorso in metallo, inclusa la fotocamera, più resistente.

Robustissimo, ma con fotocamera incredibile

L’obiettivo principale di Samsung da 48 MP cattura grandi dettagli nelle foto di tutti i giorni, mentre la fotocamera macro da 2 MP si concentra sui dettagli della vita quotidiana, può rivelare la bellezza della scena notturna per te.

Fotocamera ultra nitida di livello superiore

Telecamera SONY per la visione notturna da 20 MP

Fotocamera per selfie Samsung da 32 MP

Cosa aspetti? Sorprendi il tuo papà o il tuo collega distratto con un super regalo a prova di caduta ripetuta: acquista lo smartphone rugged per soli 314,99€ grazie allo sconto del 10% applicato da Amazon.

