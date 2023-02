Smartphone Blackview, su Amazon OCCASIONE SUPER!

Non farti scappare questa occasione, sulla piattaforma di Amazon potrai trovare lo Smartphone Blackview A55 Pro ad un prezzo incredibile. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare questa occasione. Potrai usufruire, anche, dello sconto sul prezzo iniziale.

La qualità è uno dei punti di forza di questo prodotto, non appunto esso è stato progettato con il processor Octa-Core MediaTek Helio P22. Grazie a quest’ultimo avrai delle prestazioni di calcolo elevate ed un consumo energetico inferiore. Inoltre, ha 7GB di RAM e 64GB di memoria ROM. Da sottolineare il fatto che quest’ultima è espandibile a fino a 1TB tramite la funzionalità microSD. Non farti scappare questa ghiotta occasione.

Importante da dire il fatto che lo Smartphone Blackview A55 Pro è stato progettato con il sistema Doke 2.1 ed è basato sul sistema Android 11. Grazie a queste caratteristiche avrai delle prestazioni fluide ed incredibili, farsi scappare questo prodotto sarebbe un peccato.

Non dovrai preoccuparti del fatto che la batteria si scarichi, questo prodotto è stato progettato con una super batteria da 4780mAh. Inoltre, grazie alla modalità Ultra risparmio la tua batteria sarà allungata ulteriormente. Avrai a disposizione ben quattro colori di questo cellulare: Nero ossidiana, Blu cobalto, Verde turchese, Nuvola bianca. Il peso del prodotto è di 196g, invece, ha uno spessore di 9,2mm.

Da sottolineare il fatto che lo Smartphone della Blackview ha un display Waterdrop da 6.52 pollici. Inoltre, ha una risoluzione in HD da 720 x 1600 pixel. Grazie a questa caratteristica avrai dei dettagli vividi con colori ricchi e brillanti. Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai.

Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello dello Smartphone Blackview A55 Pro, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.