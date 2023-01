Smartphone Blackview, SCONTO WOW su Amazon!

Hai bisogno di un cellulare economico ma che ti offra diversi vantaggi? Sulla piattaforma di Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero darti queste certezze. Troverai, ad esempio, il modello Smartphone BV4900 Rugged della Blackview ad un prezzo molto interessante se teniamo in considerazione le sue qualità. Non farti scappare questa occasione, questo cellulare è tra i migliori in circolazione.

Non so per quanto tempo possa durare il tutto, appena ho visto l’offerta ho voluto subito condividerla con voi dati i vantaggi che potrà dare. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovare questo prodotto ad un prezzo molto interessante. Grazie allo sconto del 15% potrai portarti a casa questo cellulare della nota marca con 110.49 euro rispetto al prezzo iniziale di 129.99 euro. Importante da dire il fatto che la consegna è gratuita. Approfittane subito, non te ne pentirai.

OFFERTA IMPERDIBILE PER LO SMARTPHONE BLACKVIEW

Potrai gustarti delle immagini ad altissima risoluzione grazie al bellissimo schermo da 5,7 pollici, full HD, con una proporzione 18:9. Importante da dire il fatto che lo Smartphone della nota marca offre un’eccellente prospettiva a 360 gradi. Avrai a disposizione un cellulare che ti garantirà di vivere un’esperienza di visualizzazione scioccante e immersiva.

Da sottolineare la qualità di questo strumento. Basti solo pensare che potrai stare tranquillo dato che il cellulare ha la capacità della batteria fino a 5580mAh. Potrai usare il tuo cellulare tutto il giorno senza doverti preoccupare di rimanere senza batteria. Grazie all’utilizzo della linea OTG, il tuo cellulare potrà essere caricato, anche, con altri dispositivi intelligenti.

Grazie al processore quad-core incorporato ed alla forte combinazione di Android 10, il tuo cellulare offrirà delle prestazioni veloci e di altissimo livello. Inoltre, grazie ai 3 GB di RAM ed ai 32 GB di ROM, avrai sufficiente spazio per memorizzare tutto quello che vorrai. Potrai espandere il tutto fino a 128GB di memoria.

Un’altra caratteristica molto interessante è la fotocamera anteriore di base da 8MP. Grazie a quest’ultima potrai scattare delle magnifiche fotografie. Invece, la fotocamera interna è da 5MP.

Questo è il momento perfetto per acquistare lo Smartphone BV4900 Rugged della Blackview, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

