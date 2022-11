Smartbox Emozioni Estreme con il 10% DI SCONTO: pura adrenalina

Vivi al 100% il tuo natale con la Smartbox Emozioni Estreme: la trovi in sconto su Amazon e avrai diritto a 1 sport estremo per 1 persona. Esperienza adrenalinica che ti lascerà senza fiato.

Guida sportiva su circuiti esclusivi, brividi ad altissima quota, discese mozzafiato fra le rapide in kayak, avventure fra i boschi in mountain bike: se tutto questo ha stuzzicato il tuo interesse e risvegliato il tuo animo spericolato, allora non puoi non acquistare il cofanetto Smartbox “Emozioni Estreme”, per te o per una persona che conosci. Ogni cofanetto contiene una guida cartacea con l’elenco delle esperienze suddivise per regione, e l’assegno regalo che può essere riscattato in qualsiasi momento.

Mongolfiera, attività di volo, guida sportiva fino a 7 giri nei migliori circuiti di tutta Italia: immagina di sfrecciare a bordo di una Ferrari, di una Lamborghini, di una Porsche e di altre auto sportive che hanno fatto la storia. L’esperienza è valida per una sola persona.

Sport estremi per gli amanti del brivido

Acquisti ora, e vivi quando vuoi: la validità del cofanetto Smartbox è fino a 3 anni e 3 mesi. Potrai decidere in piena libertà quando usufruire del tuo assegno regalo o donarlo senza preoccupazioni ad amici e parenti, con la sicurezza di non metterli in difficoltà a causa dei tempi ristretti. Non solo corse sui migliori circuiti e su auto strepitose, ma anche esperienze in mongolfiera, in elicottero, in mountain bike, in kayak, in canoa e tanto altro ancora. Strada, cielo, acqua, montagna: nel cofanetto Emozioni Estreme c’è davvero tutto ciò che puoi desiderare per vivere un’esperienza fuori dal comune.

Cosa aspetti? Acquista ora il cofanetto Emozioni Estreme a marchio Smartbox, approfittando del 10% di sconto e pagandolo solamente 179,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.