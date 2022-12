Sfreccia per le strade della città con il Monopattino elettrico IN SUPER SCONTO!

Arrivare sempre a destinazione in tempo, evitando il traffico cittadino, non sarà più un problema con il Monopattino elettrico targato Aprilia, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto del 24%.

Potrete acquistare l’articolo a soli 379 euro, risparmiando più di 100 euro dal prezzo di base. La spedizione è gratuita, con possibile consegna nei punti di ritiro adibiti, ed è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Monopattino elettrico Aprilia: potenza e comodità

Il monopattino elettrico Aprilia eSRZ è dotato di motore Brushless da 300 W che permette di affrontare percorsi stradali ad una velocità massima di 20Km/h e con pendenza fino al 22%.

Gli indicatori stradali permettono di destreggiarsi nel traffico con la massima sicurezza mentre i due freni indipendenti di cui è dotato, anteriore elettronico e posteriore a disco, vengono azionati da una singola leva per garantire una frenata dolce e sicura in ogni situazione. Inoltre le ruote da 8.5 pollici permettono di affrontare con sicurezza e fluidità qualsiasi tipo di strada urbana.

Con la batteria da 216 W è possibile percorrere fino a 25 Km. La modalità di ricarica è semplicissima: basterà attaccare il caricabatteria incluso nella confezione al monopattino e in 4 ore il dispositivo sarà pronto per sfrecciare dappertutto. In più le ruote trasformano l’energia della frenata in potenza da immagazzinare nella batteria per dare un maggiore slancio durante la ripartenza.

Grazie al display LED a colori integrato, è possibile scegliere una delle tre modalità di guida oltre a controllare la carica della batteria, visualizzare l’andamento del monopattino e l’accensione dei fanali. Con l’app associata, invece, si possono gestire e controllare le funzionalità del dispositivo senza doverlo neanche accendere.

Ad oggi il Monopattino elettrico targato Aprilia è in super offerta su Amazon con uno sconto del 24% quindi con un risparmio di più di 100 euro sul prezzo di base. La spedizione è gratuita, con possibile consegna nei punti di ritiro adibiti, ed è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.