Sfreccia nel traffico cittadino con il Monopattino elettrico in SUPER OFFERTA

Per sfrecciare con maggiore praticità tra le strade intasate, vi consigliamo il Monopattino elettrico marcato oZ-o, oggi in super offerta su Amazon con il 21% di sconto.

Il prodotto è acquistabile a soli 298,90 euro, quindi con un risparmio di più di 80 euro sul prezzo base.

Monopattino elettrico oZ-o: caratteristiche e funzionalità

Il monopattino elettrico oZ-o modello 8.5 è il mezzo ideale per i brevi tragitti quotidiani verso scuola, lavoro o stazioni dei mezzi pubblici. Con il suo peso di 13Kg e la facilità di trasporto, può restare anche nel bagagliaio dell’auto per parcheggiare ovunque e raggiungere agevolmente la destinazione finale.

Ha a disposizione tre opzioni di velocità: 6 Km orari per poter circolare nelle isole pedonali, 15 Km orari, per la massima autonomia, 25 Km orari per il massimo delle prestazioni. Il limitatore consente di essere regolato a 20Km orari come da nuova normativa italiana.

Il motore potente da 350 W e la batteria da 7.5 Ah Lithium consentono una comoda autonomia per viaggiare a lungo e senza nessuna preoccupazione. La sicurezza alla guida è garantita dalla frenata inerziale rigenerativa e dalle gomme piene e antiforatura da 8.5 pollici.

Il modello non è associato a nessuna applicazione da scaricare sullo smartphone, quindi basterà accenderlo e partire. La modalità d’uso è semplicissima essendo dotato di un tasto multifunzione sotto il manubrio: accensione e spegnimento con un click lungo, cambio velocità con un click rapido, accensione luci con due click rapidi, cambio da Km/h a Mp/h con tre click rapidi.

