Set Ricarica ESR, su Amazon OCCASIONE FOLLE!

Trascorri molto tempo in macchina nel corso della tua giornata? Adesso potrai caricare i tuoi dispositivi mobili in un modo unico e smart grazie a questo prodotto. Sto parlando del nuovo Set di ricarica Wireless ESR HaloLock e potrai trovarlo sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo molto interessante.

La qualità è assicurata, basti pensare che il tutto è stato realizzato con una particolare ventola di raffreddamento e con una tecnologia di dissipazione del calore che sono state combinate con lo scopo di mantenere il telefono ad una giusta temperatura e la velocità di ricarica al massimo.

Il Set di ricarica Wireless ESR HaloLock include l'adattatore per auto QC 3.0 da 36 W. Quest'ultimo è necessario per la ricarica rapida. Rispetto alle altre marche, potrai ricaricare più velocemente il tuo dispositivo mobile.

Il tutto è stato progettato con un particolare anello completo di magneti ed un giunto sferico regolabile che consentono di accedere a un'ampia gamma di angolazioni e orientamenti.

Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare il tutto ad un prezzo molto interessante. Il prezzo iniziale è di 56.99 euro ma potrai applicare il coupon sconto del'8% che ti permetterà di risparmiare qualcosina.

Questo Set adatto alla tua macchina, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente interessante ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata.

