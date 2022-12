Set da 4 tappetini per auto: prezzo BOMBA su Amazon

I tappetini in gomma sono sicuramente una parte dell’auto particolarmente soggetta all’usura, in quanto vengono quotidianamente a contatto con la suola delle nostre scarpe. Se è arrivato il momento di sostituirli, dovresti assolutamente approfittare dell’offerta di Amazon, che sconta del 32% il Set da 4 tappetini per auto!

Sostituisci i vecchi tappetini con il Set da 4 tappetini per auto

I tappetini sono una parte dell’automobile da non sottovalutare, perché il loro stato racconta il livello di pulizia della vettura. Perché non approfittare dell’occasione di sostituirli ad un prezzo speciale grazie all’offerta di Amazon?

Questi tappetini sono adatti a tutte le stagioni e a ogni tipologia di automobile, SUV e camion. Essendo 4 pezzi, potrai utilizzarli sia per i sedili frontali, sia per quelli posteriori.

Sono fatti in gomma spessa, risultando particolarmente resistenti. Inoltre, sono assolutamente atossici e inodore e non c’è alcun rischio che si scoloriscano o formino delle crepe, anche a seguito dell’uso intenso.

Sono presenti delle scanalature antiscivolo ergonomiche sulla zona superiore, così da creare dell’attrito sotto ai piedi. Sul retro, invece, ci sono degli spuntoni che impediscono ai tappetini di spostarsi dalla loro posizione.

Qualora la loro dimensioni non dovesse adattarsi perfettamente al tuo veicolo, puoi ritagliarli senza problemi.

Per quanto riguarda le dimensioni, quelli frontali sono 71 x 49,5 cm e quelli posteriori da 49 x 36 cm.

Finalmente hai l’opportunità di sostituire i tuoi vecchi tappetini ad un prezzo davvero imbattibile: il Set da 4 tappetini per auto è ora scontato del 32% su Amazon!

Per assicurarti una spedizione veloce, con la certezza di vederti il prodotto recapitato prima di Natale, abbonati al servizio Prime di Amazon. Puoi attivare qui il mese di prova gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.