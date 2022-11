Set Coprisedili auto Universale: OFFERTONA AMAZON

I sedili sono senz’ombra di dubbio una parte della vettura piuttosto soggetta allo sporcizia, rovinandosi più velocemente rispetto ad altre zone. Da oggi, puoi iniziare a proteggerli in modo efficace risparmiando non poco, grazie all’interessante sconto del 16% sul Set Coprisedili auto Universale su Amazon.

Proteggi i tuoi sedili con il Set Coprisedili auto Universale

Caratteristica essenziale per un coprisedile è sicuramente essere di un materiale di qualità. Questo prodotto è trapuntato con doppia cucitura e imbottitura spessa ben 3 mm, con filo in 3 diversi colori: rosso, blu o grigio. Puoi approfittare di un interessante offerta sul Set Coprisedili auto Universale su Amazon.

Per quanto riguarda le parti laterali dei sedili anteriori, sono in poliestere elastico unito a schiuma con spessore di 3mm. Invece, il retro dei sedili anteriori è in poliestere semplice, mentre i coprisedili posteriori sono in poliestere accoppiato unito a schiuma da 3mm di spessore.

Si tratta di un prodotto lavabile in lavatrice, resistente e antiscivolo, grazie alla presenza di spugna morbida sotto la seduta.

I fianchi di questi sedili sono elasticizzati, adattandosi molto facilmente senza formare pieghe. Nella confezione solo incluse le fodere per i poggiatesta, oltre che i coprisedili anteriori e posteriori.

Facendo riferimento alla tabella applicativa, potrai fissare al meglio i coprisedili all’autovettura, grazie ai ganci e agli elastici che permettono di fissare al meglio il prodotto.

Delle piccole attenzioni da prestare: non è applicabile alle vetture con bracciolo attaccato allo schienale del sedile e il coprisedile posteriore, essendo un pezzo unico, non permette l’abbattimento dello schienale né di 1/3, né di 2/3.

Puoi temporaneamente approfittare di un’interessante offerta su Amazon, che propone il pratico Set Coprisedili auto Universale scontato del 16%: un’occasione davvero imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.