Scopri il servizio di installazione A BASSO PREZZO di Amazon

Amazon fa passi da gigante non solo nella vendita di prodotti, ma anche di servizi: oggi puoi acquistare ricambi, batterie, pneumatici e olio motore e scegliere l’officina più vicina al tuo domicilio partner ufficiale Amazon.

Amazon sta proponendo un servizio unico nel suo genere, nuovo e destinato a far parlare molto di sé: è il Servizio di Installazione Amazon, che offre molteplici soluzioni per l’auto a prezzi decisamente competitivi sul mercato. Amazon ha selezionato una rete di fornitori professionali e affidabili disseminati in tutto il paese, che potrai scegliere tu stesso a seconda sia del prezzo proposto per il servizio di installazione, sia a seconda della distanza in chilometri dal tuo domicilio.



Il Servizio di Installazione di Amazon è disponibile per un’ampia categoria di prodotti, come ad esempio olio per motore, batterie auto, pneumatici piccoli, pneumatici grandi e pneumatici per moto.

COME FUNZIONA ESATTAMENTE IL SERVIZIO E COSA FARE

Per usufruire del servizio di installazione Amazon dovrai, per prima cosa, effettuare una ricerca del prodotto che desideri acquistare per la tua auto o per la tua moto. Per esempio, se stai cercando degli pneumatici, dovrai far caso (come mostra la foto poco sopra) che compaia la scritta “Ottieni cambio pneumatici professionale”. Dovrai poi selezionare un fornitore di servizi e scegliere quello più vicino a te, oppure quello con il prezzo più basso. Puoi decidere di includere il servizio e pagare direttamente il totale al checkout insieme al prodotto, oppure rifiutarlo e ottenere solamente il prodotto desiderato a casa.

Cosa aspetti? Testa subito il nuovo servizio di installazione Amazon acquistando olio motore, pneumatici piccoli, pneumatici grandi, pneumatici per moto o batterie per moto e auto. Scegli il partner migliore per le tue esigenze fra quelli in elenco e presentati direttamente in officina per ottenere il montaggio del prodotto desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.