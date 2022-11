Auto SEMPRE PULITA con il seggiolino per cani

Un semplice telo a volte non basta: scopri il seggiolino per cani di taglia media e piccola con portaoggetti incorporato, oggi disponibile su Amazon.

Quando facciamo salire i nostri amici a quattro zampe in auto, purtroppo c’è sempre una certezza: ritrovarsi i loro peli sul sedile. Per non parlare di quando si passeggia in luoghi fangosi o polverosi, con sporcizia che si accumula fra le loro zampe e sul manto. Quando un telo non basta, ecco che entra in gioco questo simpatico e necessario seggiolino lavabile per cani da installare in qualsiasi auto. Il seggiolino auto per cani è facilissimo da installare, completamente sfoderabile, impermeabile e resistente. È dotato anche di una tasca porta oggetti e di una ciotola richiudibile per dare l’acqua al tuo migliore amico.

Mai più sedili sporchi con il seggiolino per cani da auto: robusto e di qualità, il seggiolino a marchio Naloo’s World costa solo 34,99€ e ti assicura pulizia e igiene in ogni momento, senza ansie legate alla sporcizia e alle zampate del tuo cagnolino. La tasca porta oggetti posta sulla parte dello schienale è perfetta per riporvi snack, bustine per raccogliere le deiezioni del cane e molto altro ancora. Ha un rivestimento antiscivolo e cinghie per l’ancoraggio al sedile, per permetterti di viaggiare in piena sicurezza.

Comfort e pulizia nello stesso tempo

Con dimensioni universali per essere installato davvero in ogni automobile, il seggiolino per cani è perfetto sia per taglia media che per taglia piccola. Potrai viaggiare in compagnia del tuo cucciolo che rimarrà seduto accanto a te mentre il sedile rimane al sicuro, protetto e integro da eventuali zampate sporche.

Il seggiolino per cani da auto lavabile, pieghevole, impermeabile e portaoggetti può essere tuo oggi su Amazon spendendo solo 34,99€. Un acquisto che ti accompagnerà per molti anni, grazie alla qualità del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.