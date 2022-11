Seggiolini FOPPAPEDRETTI in sconto Black Friday: scegli il tuo

La sicurezza in auto è tutto, in particolar modo quando di tratta di bambini: scopri tutti i seggiolini auto Foppapedretti in offerta su Amazon per il Black Friday.

Quando si viaggia in auto si devono sempre indossare le cinture di sicurezza, e ai bambini deve essere garantito un percorso sicuro e protetto con gli appositi seggiolini. Una delle marche migliori e maggiormente riconosciute per qualità e controllo è la Foppapedretti, che oggi su Amazon propone una selezione dei suoi migliori seggiolini auto con sconti incredibili per il Black Friday. Dal seggiolino utilizzabile dalla nascita a quello intermedio per bimbi dai 9 kg, fino a quello per più grandi fino ai 36kg, scopri tutti i modelli a disposizione e scegli il migliore per il tuo bambino.

Foppapedretti Iturn Duofix: dalla nascita fino ai 12 anni

Un risparmio incredibile del 51%, equivalente a oltre 160€ risparmiate: solo 155,65€ per un seggiolino auto che accompagnerà il tuo bambino dalla nascita alla pre-adolescenza, come da normative vigenti. Grazie al sistema Duofix, il seggiolino può essere installato sia per mezzo della cintura a 3 punti sia con il sistema Isofix, presente in moltissime auto.

Foppapedretti Babyroad: dai 9 mesi ai 12 anni

Hai sfruttato fino all’ultimo l’ovetto in dotazione con il trio carrozzina e passeggino, e ora desideri far viaggiare il tuo piccolo in maggior sicurezza? Per sole 59,99€, puoi acquistare Babyroad – perfetto dai 9 mesi ai 12 anni circa. Poggiatesta regolabile e imbottitura confortevole.

Foppapedretti Clever: dai 15 ai 36kg, circa dai 3 ai 12 anni

Foppapedretti Clever è il top per i bimbi più grandi: solo 49,99€ e la possibilità di utilizzare il booster (seduta) con lo schienale, oppure solamente il booster in caso di bambino grandicello.

Cosa aspetti? Scegli il tuo preferito e acquistalo con lo sconto Black Friday.

