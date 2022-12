Sedili dell’auto confortevoli e sempre protetti con i Coprisedili universali IN OFFERTA!

I coprisedili sono accessori fondamentali per proteggere gli interni dell’auto da sporco ed eventuali graffi o danneggiamenti. Ad oggi su Amazon sono disponibili in offerta i Coprisedili universali per auto targati LUOLLOVE scontati al 15%.

La promozione include due articoli di colore nero per le sedute anteriori. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Coprisedili universali per auto LUOLLOVE: comfort e protezione

I Coprisedili universali targati LUOLLOVE sono compatibili con la maggior parte dei modelli di auto (non sono inclusi camion e SUV di grandi dimensioni).

Sono realizzati in tessuto PU (tessuto uretano) di alta qualità che è super morbido, confortevole e traspirante. Il fondo della copertura è, invece, in gomma antiscivolo così da garantire la massima aderenza al sedile. I dispositivi offrono una protezione completa alla seduta grazie ai tre lati del rivestimento con design avvolgente e visione stereoscopica.

Possono essere usati senza problema in ogni stagione dell’anno e proteggono i sedili dell’auto da sporco e graffi, oltre a fornire agli interni un tocco elegante e di grande stile. Ogni articolo include due fibbie in plastica e due ganci metallici rigidi e durevoli che sono necessari per il montaggio.

L’installazione è semplicissima: basterà inserire il mandrino (collegato alla fascia elastica) nella fessura del sedile e fissare i ganci nella parte anteriore. Il lavaggio dei prodotti è altrettanto semplice: per pulirli servirà solo un asciugamano con l’aggiunta di un olio per la pulizia della pelle per un effetto ottimale. I coprisedili sono anche muniti di una piccola tasca sul bordo anteriore così da poter riporre ed estrarre facilmente gli oggetti di uso comune come cellulare e portafogli.

Ad oggi su Amazon sono disponibili in offerta i Coprisedili universali per auto targati LUOLLOVE scontati al 15%. Approfittate dell’offerta per avere gli interni della vostra auto come nuovi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.