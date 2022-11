Sedile massaggiante riscaldato: COMFORT E RISPARMIO

Scopri quanto è semplice rimanere seduto nella propria auto e godere di un massaggio riscaldato con il sedile massaggiatore: oggi disponibile con lo sconto Black Friday.

Stare tante ore seduto in auto può essere deleterio per la postura, e generare dolori muscolari e articolari che rendono meno “comodo” il viaggio. Comfier ha ideato la soluzione perfetta per chi, per lavoro o per necessità, trascorre molto tempo seduto: è il cuscino massaggiante shiatsu con calore. Un vero e proprio toccasana per spalle, schiena, zona lombare e persino per le cosce, grazie allo schienale e alla seduta che lavorano in contemporanea massaggiando tutte le zone o solo una specifica. Le palline riscaldanti si muovono per donarti un massaggio shiatsu eccezionale e rigenerante.

Nella parte della seduta è presente un massaggiatore vibrante con 3 livelli di intensità regolabili, per un massaggio confortevole e delicato anche su fianchi e cosce. La patta presente sulla schiena è imbottita, rendendo il tutto ancora più comodo. Il sedile arriva con un telecomando remoto che funge da controller con filo, per personalizzare la tua esperienza massaggiante.

Non solo in auto

Il sedile massaggiante riscaldato è ottimo da utilizzare nella propria auto, ma anche a casa o in ufficio, per non perdere l’effetto benefico del massaggio shiatsu. All’acquisto riceverai il cuscino massaggiatore, l’adattatore domestico UL, un manuale utente di istruzioni e la confezione. Con la super offerta Black Friday lo trovi con uno sconto dell’11% per sole 70,99€. Insomma: il perfetto regalo di Natale, per te stesso o per chi ama stare molto in auto.

Non attendere oltre: approfitta del prezzo in esclusiva Black Friday di Amazon e risparmia l’11% per questo sedile massaggiante con calore incorporato Comfier, perfetto sia per la tua automobile che per la sedia dell’ufficio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.