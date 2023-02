Scrivi e disegna in tutta comodità con la Penna per iPad in PROMOZIONE

Quella che sto per presentarti oggi è uno dei migliori modelli di Penna per iPad, rinomata per le prestazioni all’altezza e per la longevità della batteria.

Questa penna per iPad è compatibile con tutti i modelli di iPad, tranne quelli precedenti al 2018. Ciò significa che non funziona neanche con dispositivi Microsoft, Android e iPhone.

Questa Penna per iPad supporta la ricarica rapida, infatti, in appena 30 minuti di carica tramite il cavo USB di tipo C, otterrai ben 10 ore di autonomia.

Attraverso la spia LED, potrai osservare lo stato di carica della penna per iPad, che si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività, grazie alla funzione di risparmio energetico.

La punta lucidata evita i graffi sullo schermo ed è molto più resistente al passato. Inoltre, viene fornita con due punti di ricambio, così da far risparmiare l’utente sui costi di manutenzione.

È sensibile all’inclinazione, così da disegnare le ombre, mentre il chip smart garantisce un’ottima precisione e sensibilità, così da evitare ritardi o punti di interruzione.

È dotato anche di funzione di “rifiuto del palmo“, infatti non dovrai preoccuparti di indossare un guanto e potrai mettere comodamente le tue mani sullo schermo come più preferisci.

Per iniziare ad utilizzare la Penna per iPad, non è necessaria alcuna connessione Bluetooth o tramite app, basta accenderla e spegnerla premendo due volte in corrispondenza della testa.

La Penna per iPad è un dispositivo indispensabile per tutti coloro scrivono o disegnano su tablet e richiedono una certa comodità nel farlo.

Solo per un periodo limitato, puoi approfittare dello sconto del 43% di Amazon su questo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.